重温稿-台湾货币市场：股市回温令股款流入银行体系，拆入需求更见低落

* 股款流入银行体系，拆入需求不振
* 企业发票意愿低落，银行从初级市场抢票
* RP利率止跌回稳
记者 董永年
路透台北5月21日 - 台湾银行间短率周二持稳在近期水准。银行调度人士表示，近期股市成交量稍稍回温，散户也重返市场，在股款流入银行体系的挹注下，令拆入资金业者的需求又更为缩小。市场普遍以到期续做为主,成交利率则维持在近期的偏低位置。
此外，今日法人买票意愿较高，票券商多倾向与法人客户承做。有的银行乾脆从初级市场下手，直接从证券商以及台电、中油等发行业者手中取得短票，让票券商可供交易的筹码减少。
“需要的都不多啦，只能想尽办法让钱不要进来。”一位银行资金供给方调度人士说。
另一银行调度人士则认为，由于近期股市表现不错，一般散户纷纷回归市场。由于证券款最终将汇入各银行，因此近日少有听闻同业缺钱。
他表示，相较于散户进场追价，反而替国民年金代为操作的基金还停泊在货币市场中，因他们对大盘指数能否跨越8,500点心存观望。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.410%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.370-0.425%，上日在0.370-0.430%。
**发票量依旧偏低**
在短票市场方面，票券商表示，近期发票量仍未见扩大。主要因客户没有资金的需求，纵然成本很低，也无法提高发行的意愿。此外，有些拥有承销执照的银行，乾脆到初级市场抢筹码，让票券商可供销售的额度更见低落。
“这情况已经快一年了，不过近期免保的量有逐步上扬，且银行额度也开出来了。”一票券商调度人士说。
另一银行调度人士则称，买不到足够短票的情况已经有一阵子，能够到期续做就不错了。
票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.68-69%；30天短票利率主要成交在0.69%，少数成交在0.68%及0.70%，均维持上日水准。法人端30天短票利率主交投在0.69-0.70%，少数成交在0.71%，也与上日相当。
今日央行存单到期1,563.50亿台币，今日共发行1,569.5亿台币存单，存单发行余额增6亿。
本周余日央行存单到期分别为周三3,689.00亿、周四3,876.00亿及周五1,539.00亿。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为14亿台币，累计超额准备为1,407亿台币，加计前期1%的超额准备为2,238亿台币。
**RP利率止跌回稳**
台湾公债及公司债附买回(RP)成交利率周二止跌企稳。主要资金供应端寿险及投信未再有大笔新钱入场，资金水位仍高但趋于和缓，市场以到单续作为主，不影响既有利率区间。不过市场观察缴税月效应，提前因应下周逢月底可能的紧缩因子，本周提前布局跨月资金。
市场调度人士指出，尽管当前资金水位依旧高涨，但在上周至本周初一波高端利率下调后，市场因公债及公司债券源均有所不足，无新券可提供进一步议价空间，多数证券商及票券商旧客户到期续作以调整后利率承作，未再进一步走低；少部分则持续微幅下调高端利率。
〞这礼拜已经调两次了，看起来会暂时在这里。〞一大型票券商资金调度人士称。
他们指出，由于市场仍预期下周月底因素投信仍有赎回，且缴税月银行端亦有部分紧缩因子，因此本周公司债承作以跨月资金的落点为主，月内短天期的调度渐少。
此外，市场也等待6月新一期10年债的发行，以补充市场公债券源不足的窘境。不过依照当前市场资金浮滥程度，市场人士认为10年债新券将很快被市场消化，影响利率程度不会太大。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，亦没有大幅变化。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间持于0.57-0.61%附近；一个月公司债RP利率交投区间则在0.64-0.68%。(完)
(集体采写 林妙容; 审校 张喜良/曾祥进)