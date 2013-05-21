CNH市场动态：中间价带动即期创新高，中银香港加开7及14天期存款

路透香港5月21日 - 香港离岸人民币即期 周二走高，盘中一度突破至纪录新高6.1250，这是因为境内中间价再创新高巩固看多气氛。不过，受到境内缴税等因素影响，短钱供给仍较为紧张，离岸市场的香港及台北均见利率位于相对较高水平。

香港人民币清算行--中银香港 今日起新增七及14天期短天期存款 ，七天期为2.8%，14天期为2.8%，略高于市场成交水平，也高于一个月以上的利率。

该行人士指出，境内短期资金因为财税缴款以及央行重开央票等因素而较为紧绌，对于短天期资金需求升高，因此加开短天期存款。此亦可强化对于参加行的服务，提供多样的资产配置渠道。

总的来说，近期缴税因素令境内流动性较为不足，且先前银行习惯于资金非常宽松的环境，部份商业银行在资金摆布上出现缺口，令到境内短期利率上升较为明显，连带影响离岸市场。就个别因素而言，宝岛债交割令台湾市场短期资金需求出现，而香港市场则是因为人民币供求不均，不乏有银行为了推高长天期利率，收紧资金。

“有人在长天期远汇(DF)建了美元多头部位，他想要把整条曲线带上去，就可能想办法把短天期推高...区域货币就是这样，市场是很thin(薄)。”一中资行人士说。

本地时间下午5:35时，离岸人民币经纪商的银行间同业拆息 中隔夜品种 报1.90/2.50%，上日约在2.50%。

根据香港财资公会，四大行之一的中国银行隔夜拆借利率 今日报2.50%，较上日的3.0%回落，但仍高于上月底时的约1.0%水平。

而台湾大型银行人民币资金调度人士表示，上周台湾有两档宝岛债发行交割，购买的机构投资人需要人民币作交割，令让离岸流动性稍紧，反应了离岸资金渐受宝岛债发行影响。

台湾离岸人民币资金去化当前以转存中银台北及离岸拆出为主要管道，令两者具比价效应，影响所及，离岸同业拆借实际成交利率也较报价走高。

〞现在就是在岸的资金因素跟离岸的因素都一起影响。〞上述交易员称。

中银 台北的7天定存利率 也同样走升至3.535%，较上周五走高72基点。由于中银台北的人民币定存利率以在岸银行间拆借基准SHIBOR 为指标，受境内影响明显。

根据中国税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。

银行人士指出，尽管税款为季节性因素，影响短暂，但市场揣测中国财政部可能会在6月在离岸市场再次发行国债，对至6月底前的流动性看法仍谨慎。

本地时间下午5:40时，离岸人民币 报6.1335，上日尾盘在6.1340，盘中报6.1250-6.1345。(完)

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