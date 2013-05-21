中国经济：应尽快放开个人投资者境外投资--专家

路透香港5月21日 - 清华大学教授、前央行货币政策委员会委员李稻葵周二称，当前人民币资本项目可兑换的步伐可进一步开放，引导百姓能去境外直接投资，能实现个人投资者人民币兑换成外币向境外投资的机制。

李稻葵在出席一媒体会时对路透表示，中国政府制定的到2015年人民币资本账户可兑换的目标是可行的，但短期来看，人民币可扩大浮动区间，且人民币资本账户需要有避免短期大量资金外流的防火墙和紧急阀门，一旦出现诸如大量资金外流的境况，如5,000-10,000亿美元短期内撤出，要有能迅速能阻止这一现象的机制，但这种机制要公开化、透明化，让国际社会能接受。

近期，中国国务院常务会议研究部署2013年深化经济体制改革重点工作，包括提出人民币资本项目可兑换的操作方案，及将建立个人投资者境外投资制度。

周二人民币兑美元即期 盘中最高达6.1305元，创下历史最高纪录，今年来累计最大升值幅度达近1.63%。

在回答今年一季度以来跨境套利现象突出问题时，李稻葵认为，当前发达国家如美国、欧洲、日本央行均采取量化宽松政策背景下，流动性泛滥，中国面临境外资金涌入问题，而经济下行，地方政府保增长和政绩的动力促使将外贸数字推高共同作用下，跨境套利格外明显。

“当前中国政府应化被动为主动，不能听任发达国家货币宽松，应引导人民币可兑换成外币出国投资，如日本股票自去年12月至今已涨幅50%，应尽快开放资本项下改革，让资金走出去，让百姓获得量化宽松下的境外收益。”李稻葵称，这样在外汇市场上形成一个对冲的压力，也能缓解人民币升值压力。

他并表示，目前到未来1-2年，中国经济处在艰难的调整期，因以往拉动经济快速增长的出口、房地产业“发动机”都在熄火，中国经济面临去杠杆化和还债周期，但展望未来10年，中国经济仍能达到接近8%的增速。

对于房地产市场，李稻葵认为，房地产调控须采取“多方位”、“多管道”的调控方法慢慢发力，而不能操之过急，应着力解决地方政府没有独立财政来源、过度依赖房地产的机制，并征收房地产税，否则急于降低房价，让房地产泡沫过快破裂，将对经济有害无益。

中国最近的一次调控是3月出台的“国五条”，但除北京市出台“二手房交易个税按个人所得的20%征收”的政策，其余大多数城市并无出台相关细则，面对“新国五条”落实不力的质疑，新一届政府上任以来却未有对楼市进一步“喊话”。(完）