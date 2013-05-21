《中国企业债发行日程表》--5月21日

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *丽水城投公司 10 7 簿记区间5.8%-6.4% AA 5/23-5/27 中投证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *新疆五家渠 5 7 簿记区间6.0%-6.3% AA 5/23-5/27 日信证券 城投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金；农六师国资经营公司提供担保) =================================================================================== *新疆金特钢铁 5.5 7 簿记区间6.1%-6.4% AA 5/23-5/27 东北证券 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =================================================================================== *临汾投资集团 15 7 簿记区间6.2%-6.7% AA 5/23-5/29 太平洋证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 =================================================================================== 芜湖市镜湖 12 7 6.68% AA- 5/16-5/22 安信证券 建投 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 桐乡城投 13 7 6.10% AA 5/16-5/22 太平洋证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/土地使用权抵押担保) 国信证券 =================================================================================== 南通经济技术 8 7 5.80% AA 5/17-5/23 东海证券 开发区总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 重庆城投集团 22 7 *5.12% AAA 5/21-5/23 西南证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 曹巍浩; 审校 林高丽)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8