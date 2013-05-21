《中国企业债发行日程表》--5月21日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *丽水城投公司 10 7 簿记区间5.8%-6.4% AA 5/23-5/27 中投证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *新疆五家渠 5 7 簿记区间6.0%-6.3% AA 5/23-5/27 日信证券 城投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金；农六师国资经营公司提供担保) =================================================================================== *新疆金特钢铁 5.5 7 簿记区间6.1%-6.4% AA 5/23-5/27 东北证券 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =================================================================================== *临汾投资集团 15 7 簿记区间6.2%-6.7% AA 5/23-5/29 太平洋证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 =================================================================================== 芜湖市镜湖 12 7 6.68% AA- 5/16-5/22 安信证券 建投 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 桐乡城投 13 7 6.10% AA 5/16-5/22 太平洋证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/土地使用权抵押担保) 国信证券 =================================================================================== 南通经济技术 8 7 5.80% AA 5/17-5/23 东海证券 开发区总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 重庆城投集团 22 7 *5.12% AAA 5/21-5/23 西南证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 曹巍浩; 审校 林高丽)