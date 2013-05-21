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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 18:35 BJT

《中国企业债发行日程表》--5月21日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

 发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间    主承销商
         (亿元人民币) (年) 
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*丽水城投公司  10        7   簿记区间5.8%-6.4%    AA         5/23-5/27    中投证券
               (第3-7年末每年偿还20%本金)                                
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*新疆五家渠     5        7   簿记区间6.0%-6.3%    AA         5/23-5/27    日信证券
城投公司      (第3-7年末每年偿还20%本金；农六师国资经营公司提供担保)                            
    
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*新疆金特钢铁   5.5      7   簿记区间6.1%-6.4%    AA         5/23-5/27    东北证券
               (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)                            
  
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*临汾投资集团  15        7   簿记区间6.2%-6.7%    AA         5/23-5/29  太平洋证券
               (第3-7年末每年偿还20%本金)                                 国开证券 
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芜湖市镜湖    12        7          6.68%          AA-        5/16-5/22    安信证券
建投           (第3-7年末每年偿还20%本金)
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桐乡城投      13        7          6.10%         AA         5/16-5/22   太平洋证券
               (第3-7年末每年偿还20%本金/土地使用权抵押担保)             国信证券
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南通经济技术   8        7          5.80%         AA         5/17-5/23    东海证券
开发区总公司   (第3-7年末每年偿还20%本金)
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重庆城投集团  22        7         *5.12%        AAA         5/21-5/23    西南证券
               (第3-7年末每年偿还20%本金)                                
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 林高丽)
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