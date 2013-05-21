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市场报道 | 2013年 5月 21日 星期二 18:36 BJT

美股业绩：家得宝第一季获利和营收均增长，受楼市复苏提振

路透5月21日 - 全球最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot) 周二公布季度营收和获利均增长，因受益于楼市开始复苏，公司并上调今年营收展望。

5月5日结束的第一季净利增至12亿美元，或每股盈余(EPS)为0.83美分，上年同期分别为10亿美元或0.68美元。

营收从178.1亿美元增长至191.2亿美元。(完) (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)
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