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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 18:56 BJT

东南亚股市：涨跌互见静待贝南克证词，泰国地产股受降息前景提振

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                     最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                                 
 汤森路透东南亚指                      448.37     -3.74     -0.83     +5.72    424.10
 数                                                                          
 新加坡                               3443.90    -10.33     -0.30     +8.74   3167.08
 马来西亚                             1787.38     10.23     +0.58     +5.83   1688.95
 泰国                                 1643.43      0.03     +0.00    +18.07   1391.93
 印尼                                 5188.76    -26.22     -0.50    +20.20   4316.69
 菲律宾                               7327.58     52.20     +0.72    +26.06   5812.73
 越南                                  500.18      7.91     +1.61    +20.90    413.73
 (完)
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