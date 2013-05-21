马来西亚期市：棕榈油期货收盘持平，关注斋戒月之前的需求

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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路透新加坡5月21日 - 马来西亚棕榈油期货周二收平，因有关伊斯兰斋戒月前需求复苏的期望，抵销了5月1-20日出口减少的影响。
出口数据黯淡在早盘拖累价格，但是投资人预期7月初开始的斋戒月来临之前买家将增加库存，斋戒月通常会推升消费，这股预期心理帮助抑制棕榈油跌幅。
“通常，来自中东和南亚的出口需求在穆斯林斋戒月之前都会飙升，”新加坡辉立期货研究报告称。
“棕榈油多头趋势尚未确立，因为技术面而言，毛棕榈油主要趋势仍然向下。”该报告称。
指标8月棕榈油期货 收盘持平在每吨2,335马币(林吉特)。该合约在周一触及2,352马币，为4月12日以来首见。
基本面消息也有好有坏。
马来西亚4月棕榈油库存降至193万吨，去年7月以后首度低于200万吨的心理关卡。但5月1-20日出口较上月同期下滑幅度多达9.4%，因中国及印度等主要买家需求减缓。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 张若琪)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
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