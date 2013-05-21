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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 19:03 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收盘持平，关注斋戒月之前的需求

路透新加坡5月21日 - 马来西亚棕榈油期货周二收平，因有关伊斯兰斋戒月前需求复苏的期望，抵销了5月1-20日出口减少的影响。

出口数据黯淡在早盘拖累价格，但是投资人预期7月初开始的斋戒月来临之前买家将增加库存，斋戒月通常会推升消费，这股预期心理帮助抑制棕榈油跌幅。

“通常，来自中东和南亚的出口需求在穆斯林斋戒月之前都会飙升，”新加坡辉立期货研究报告称。

“棕榈油多头趋势尚未确立，因为技术面而言，毛棕榈油主要趋势仍然向下。”该报告称。

指标8月棕榈油期货 收盘持平在每吨2,335马币(林吉特)。该合约在周一触及2,352马币，为4月12日以来首见。

基本面消息也有好有坏。

马来西亚4月棕榈油库存降至193万吨，去年7月以后首度低于200万吨的心理关卡。但5月1-20日出口较上月同期下滑幅度多达9.4%，因中国及印度等主要买家需求减缓。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 张若琪)
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