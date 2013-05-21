欧洲汇市：英镑兑美元跌至七周低点，因英国通胀数据低于预期

标题新闻：意大利2月零售销售较前月下滑0.3%，由1月跳升表现回落
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英镑兑美元今年初以来已贬值6.7%，因美国经济持续复苏迹象优于英国。
投资人因而臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍晚可能逐步退出买债计划。反观英国，若英国经济复苏近期内停滞，央行则料将扩大刺激措施。
“新任央行总裁无疑会很想在7月上任时有所作为，他很有可能会决定扩大量化宽松以进一步协助经济复苏，”HiFX主管Andy Scott称。
“这个可能性持续压抑英镑由年初低迷走势回升的表现。”
“明天的英国央行会议记录将吸引关注，以评估近期数据报喜对央行货币政策委员会看待扩大量化宽松态度的影响，”摩根士丹利报告称。“整体而言，我们预期英镑/美元跌势将扩大至跌向1.4840美元。”(完)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8