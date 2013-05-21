欧洲汇市：英镑兑美元跌至七周低点，因英国通胀数据低于预期

英镑兑美元今年初以来已贬值6.7%，因美国经济持续复苏迹象优于英国。

投资人因而臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍晚可能逐步退出买债计划。反观英国，若英国经济复苏近期内停滞，央行则料将扩大刺激措施。

“新任央行总裁无疑会很想在7月上任时有所作为，他很有可能会决定扩大量化宽松以进一步协助经济复苏，”HiFX主管Andy Scott称。

“这个可能性持续压抑英镑由年初低迷走势回升的表现。”

“明天的英国央行会议记录将吸引关注，以评估近期数据报喜对央行货币政策委员会看待扩大量化宽松态度的影响，”摩根士丹利报告称。“整体而言，我们预期英镑/美元跌势将扩大至跌向1.4840美元。”(完)

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