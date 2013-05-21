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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 19:34 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货价格仍偏软，观望6月下半供应状况

路透新加坡5月21日 - 亚洲燃料油现货价格周二依然偏软，尽管交易商预期，随着抵达亚洲的西方套利船货渐少，6月下半供应将趋紧。

380-cst燃料油现货升水报每吨0.25美元，较上日升0.16美元；180-cst燃料油现货升水持稳，报每吨0.36美元。

“如果看看这个月上半月，市场上供应充足，但由于现在已经到下半月，我们预期到达亚洲的套利船货会渐稀少。”一名交易商说。

“这将可能推升现货升水，尤其是一旦交易周期转入7月时。”

交易商估计，6月西方流入亚洲的套利船货将约为350万吨，其中多半在6月上半就会到货。

交易商估计，6月下半抵达的燃料油约为30万-50万吨。

“如果7月的流入情况也类似，那么市场将相当紧，但由于现在还无法确知，因此交易商只是在为最糟的情况做准备，”一名交易商说。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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