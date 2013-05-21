国际油市：亚洲燃料油现货价格仍偏软，观望6月下半供应状况

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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路透新加坡5月21日 - 亚洲燃料油现货价格周二依然偏软，尽管交易商预期，随着抵达亚洲的西方套利船货渐少，6月下半供应将趋紧。
380-cst燃料油现货升水报每吨0.25美元，较上日升0.16美元；180-cst燃料油现货升水持稳，报每吨0.36美元。
“如果看看这个月上半月，市场上供应充足，但由于现在已经到下半月，我们预期到达亚洲的套利船货会渐稀少。”一名交易商说。
“这将可能推升现货升水，尤其是一旦交易周期转入7月时。”
交易商估计，6月西方流入亚洲的套利船货将约为350万吨，其中多半在6月上半就会到货。
交易商估计，6月下半抵达的燃料油约为30万-50万吨。
“如果7月的流入情况也类似，那么市场将相当紧，但由于现在还无法确知，因此交易商只是在为最糟的情况做准备，”一名交易商说。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8