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中国财经报道 | 2013年 5月 21日 星期二 21:24 BJT

更正(公司方)-美股业绩：百思买第一季获利超越市场预期，但营收下滑

(更正：因英文原文有误，第一段改为“季度营收较为疲软”，非“季度营收较预期疲软”，标题改为“营收下滑”，非“营收逊色”)

路透5月21日 - 全球最大消费电子连锁零售商--美国百思买 周二公布季度营收较为疲软，并警告称公司为争取顾客重新青睐的一连串投资措施，短期内可能令获利表现承压。

尽管百思买第一季获利优于预期，但受上述利空消息影响，百思买股价盘前下跌4%。

百思买第一季净利降至9,700万美元，或每股0.29美元，上年同期为1.69亿美元，或每股0.49美元。扣除重整及其他支出项目但包含欧洲部分，每股盈余0.36美元，优于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的0.25美元。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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