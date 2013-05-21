更正(公司方)-美股业绩：百思买第一季获利超越市场预期，但营收下滑

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
(更正：因英文原文有误，第一段改为“季度营收较为疲软”，非“季度营收较预期疲软”，标题改为“营收下滑”，非“营收逊色”)
路透5月21日 - 全球最大消费电子连锁零售商--美国百思买 周二公布季度营收较为疲软，并警告称公司为争取顾客重新青睐的一连串投资措施，短期内可能令获利表现承压。
尽管百思买第一季获利优于预期，但受上述利空消息影响，百思买股价盘前下跌4%。
百思买第一季净利降至9,700万美元，或每股0.29美元，上年同期为1.69亿美元，或每股0.49美元。扣除重整及其他支出项目但包含欧洲部分，每股盈余0.36美元，优于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的0.25美元。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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