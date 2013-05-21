更正(公司方)-美股业绩：百思买第一季获利超越市场预期，但营收下滑

路透5月21日 - 全球最大消费电子连锁零售商--美国百思买 周二公布季度营收较为疲软，并警告称公司为争取顾客重新青睐的一连串投资措施，短期内可能令获利表现承压。

百思买第一季净利降至9,700万美元，或每股0.29美元，上年同期为1.69亿美元，或每股0.49美元。扣除重整及其他支出项目但包含欧洲部分，每股盈余0.36美元，优于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的0.25美元。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)