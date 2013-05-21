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市场报道 | 2013年 5月 21日 星期二 19:58 BJT

表格：5月18日止当周美国连锁店销售较前周升0.2%--ICSC/高盛

路透5月21日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，5月18日止当周美国连锁店销售较前周升0.2%。

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

5月18日 547.9 3.1 0.2

5月11日 546.9 1.2 -2.0

5月04日 558.0 2.4 -1.0

4月27日 563.7 2.6 0.4 (完)
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