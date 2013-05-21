国际油市：亚洲柴油裂解价差触及六周高位，受现货需求支撑

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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路透新加坡5月21日 - 亚洲柴油裂解价差周二升至六周高点，由4月触及的两年低位反弹，交易商表示，沙特(沙乌地)阿拉伯的进口量接近纪录高位，及亚洲地区的现货需求提供支撑。
路透数据显示，6月柴油裂解价差上升0.10美元，至每桶较迪拜原油高出17.04美元。
交易商表示，来自斯里兰卡的部分现货需求支撑高硫柴油价格，Ceylon Petroleum及Lanka IOC求购5月及6月船货。
含硫0.25%柴油现货价差上升0.16美元，至较新加坡报价每桶折价0.48美元，为12月21日折价0.45美元以来最高。
交易商指出，中国5月柴油出口明显减少，亦协助现货价差上扬。
业界消息人士称，沙特阿美的交易部门可能已向多家大型石油公司买进130万桶6月交货的含硫500ppm柴油，这些公司可能包括壳牌及BP。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8