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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 20:30 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差触及六周高位，受现货需求支撑

路透新加坡5月21日 - 亚洲柴油裂解价差周二升至六周高点，由4月触及的两年低位反弹，交易商表示，沙特(沙乌地)阿拉伯的进口量接近纪录高位，及亚洲地区的现货需求提供支撑。

路透数据显示，6月柴油裂解价差上升0.10美元，至每桶较迪拜原油高出17.04美元。

交易商表示，来自斯里兰卡的部分现货需求支撑高硫柴油价格，Ceylon Petroleum及Lanka IOC求购5月及6月船货。

含硫0.25%柴油现货价差上升0.16美元，至较新加坡报价每桶折价0.48美元，为12月21日折价0.45美元以来最高。

交易商指出，中国5月柴油出口明显减少，亦协助现货价差上扬。

业界消息人士称，沙特阿美的交易部门可能已向多家大型石油公司买进130万桶6月交货的含硫500ppm柴油，这些公司可能包括壳牌及BP。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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