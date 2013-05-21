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货币新闻 | 2013年 5月 21日 星期二 20:51 BJT

投行观点：高盛预测美股标普500指数2013年底升至1,750点

路透5月21日 - 高盛：

* 预测标准普尔500指数2013年底至1,750点

* 预测标准普尔500指数2014年至1,900点，2015年达2,100点

* 预测未来两年股利将增加30%，股利收益率可能维持在约2%

* 预期美国经济2014年将实现实质GDP成长率高于趋势水准(完)
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