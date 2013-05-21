国际油市：亚洲石脑油价格连续第三日上涨，受需求及炼厂停工消息的提振

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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路透新加坡5月21日 - 亚洲石脑油周二连续第三个交易日上涨，达到每吨882美元的一周半高位，裂解价差为每吨99.30美元的一周高位，因受近来印度及中东炼厂停工的支撑。
韩国对6月船货的额外需求也提振了市场。LG化学买进5万-7.5万吨在6月下半月抵达韩国大山的船货。据说这批等级未定的船货成本加运费(C&F)为较日本报价约每吨升水8美元。
昨天甫传出Lotte Chemical额外买进相同交付期的船货。
“但过了今天，应该不会再有更多的6月船货需求了，”一交易商说。
买家可能开始思索其7月上半月交付船货的数量。
目前关注焦点在印度印度斯坦石油公司(HPCL)的Visakhapatnam炼油厂，上周该厂失火造成原油设备停工。据交易商表示，目前尚未恢复运作。
沙特阿美与艾克森美孚合资的Saudi Aramco Mobil Refinery Co (Samref)旗下Yanbu工厂一条油管传出火警之后，该厂原本日均40万桶产量也减少。
虽然两家炼厂均仅出口少量石脑油，但交易商说，任何停工的消息都会影响石脑油市场的人气。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 张若琪)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8