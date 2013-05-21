国际油市：亚洲石脑油价格连续第三日上涨，受需求及炼厂停工消息的提振

路透新加坡5月21日 - 亚洲石脑油周二连续第三个交易日上涨，达到每吨882美元的一周半高位，裂解价差为每吨99.30美元的一周高位，因受近来印度及中东炼厂停工的支撑。

韩国对6月船货的额外需求也提振了市场。LG化学买进5万-7.5万吨在6月下半月抵达韩国大山的船货。据说这批等级未定的船货成本加运费(C&F)为较日本报价约每吨升水8美元。

昨天甫传出Lotte Chemical额外买进相同交付期的船货。

“但过了今天，应该不会再有更多的6月船货需求了，”一交易商说。

买家可能开始思索其7月上半月交付船货的数量。

目前关注焦点在印度印度斯坦石油公司(HPCL)的Visakhapatnam炼油厂，上周该厂失火造成原油设备停工。据交易商表示，目前尚未恢复运作。

沙特阿美与艾克森美孚合资的Saudi Aramco Mobil Refinery Co (Samref)旗下Yanbu工厂一条油管传出火警之后，该厂原本日均40万桶产量也减少。

虽然两家炼厂均仅出口少量石脑油，但交易商说，任何停工的消息都会影响石脑油市场的人气。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻