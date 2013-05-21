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市场报道 | 2013年 5月 21日 星期二 21:06 BJT

美国热股：美国参议院报告称苹果旗下爱尔兰子公司避税

路透5月21日 - 美国参议院周一发布一份针对苹果公司 海外税务结构的报告，称苹果采用一种特殊的全球性税务架构，使旗下爱尔兰子公司无需向任何政府缴税或仅少量纳税，从而避免了数以十亿美元计的税务支出。

周一公司股价收报442.93美元，今日盘前下跌0.88%。(完)
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