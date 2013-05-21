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市场报道 | 2013年 5月 21日 星期二 21:05 BJT

美国数据: 5月18日止当周连锁店销售较上年同期增长2.4%--Redbook

路透纽约5月21日 - Redbook Research周二公布的报告显示，5月18日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长2.4%。

2013年5月迄今连锁店销售较上年同期增长2.6%，较前月增长0.5%。(完)

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(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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