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市场报道 | 2013年 5月 21日 星期二 21:20 BJT

美国热股：SAKS第一季营收超预期

路透5月21日 - SAKS INC 公布高于预期的第一季营收，但称为连锁店推出电子商务站点的投资，对获利的影响将大于预期。

周一该公司股价收报12.28美元，今日盘前交易中上涨2%。(完)

(编译 田建华; 审校 李婷仪)
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