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市场报道 | 2013年 5月 21日 星期二 21:24 BJT

美国热股：家得宝第一季业绩超预期，上调今年财测

路透5月21日 - 全球最大的家居改善连锁店家得宝 公布第一季业绩超出预期，并上调今年营收和获利前景，公司受益于美国房市的初步复苏。

周一家得宝股价收报76.76美元，今日盘前上涨4%。(完)

(编译 田建华; 审校)
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