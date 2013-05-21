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市场报道 | 2013年 5月 21日 星期二 21:41 BJT

美国热股：亚马逊云服务获得美国政府安全认证，有利取得联邦机构业务

路透5月21日 - 亚马逊 云计算服务获得美国政府安全认证，从而使得联邦机构使用该公司云计算服务的阻碍减少。

周一亚马逊股价收报267.63美元。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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