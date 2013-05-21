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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 21:35 BJT

美国热股：晶澳太阳能第一季亏损减半，ADR盘前飙升

路透5月21日 - 中国太阳能产品制造商--晶澳太阳能 关注利润率的策略得到回报，第一季该公司营业亏损减半，其在日本出售的太阳能面板增长，而日本利润率偏高。

周一在美国上市交易的晶澳太阳能ADR收报9.55美元，今日盘前上涨18%。(完)

(编译 田建华; 审校 张若琪)
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