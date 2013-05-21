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市场报道 | 2013年 5月 21日 星期二 21:43 BJT

美国股市：小幅开高，关注贝南克国会证词

路透纽约5月21日 - 美国股市周二小幅开高，上日标普500指数曾再创盘中新高。但美联储(FED)主席贝南克周三在国会发表证词之前，市场料横盘整理。

道琼工业指数 盘初小涨25.88点，或0.17%，至15,361.16点。标普500指数 上涨1.37点，或0.08%至1,667.66点，Nasdaq指数 上涨0.51点，或0.01%至3,496.94点。(完)
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