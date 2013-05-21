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市场报道 | 2013年 5月 21日 星期二 21:42 BJT

投行观点：Macquarie将贝莱德 目标价从253美元上调至315美元，评级从中性上调至表现优于同业

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。 (编译 田建华; 审校)
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