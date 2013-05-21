5月21日SPDR黄金持仓量较上日减少0.82%，或8.42吨，至1,023.08吨

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月7日
路透香港4月7日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/5-10 新高教集团 2.8622 7.33-9.22 2.56-3.22 4/19 法国巴黎 3/28-31 国泰君安 10.4 164.7 15.84 4/11 国泰君安国际 、高盛、美银
路透香港4月7日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/5-10 新高教集团 2.8622 7.33-9.22 2.56-3.22 4/19 法国巴黎 3/28-31 国泰君安 10.4 164.7 15.84 4/11 国泰君安国际 、高盛、美银
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。