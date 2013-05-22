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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 22:41 BJT

表格：EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透5月22日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表。

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

05/17/13 较上周 较上年 05/17/13 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 390.7 0.5 4.5 394.6 -0.3 12.0 馏分油 118.4 0.5 -1.7 118.8 -1.1 -0.7 汽油 219.5 3.0 18.8 220.7 3.0 19.7 取暖油 16.2 -0.3 -9.2 16.4 -0.4 -8.8 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 煤油型航空燃料 38.7 -1.0 1.1 38.6 -0.5 0.3 原油日加工量 15.2 -0.2 0.7 15.2 0.0 0.3 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少80万桶，汽油库存持平，馏分油库存增加90万桶。(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导

* EIA一周美国石油供需平衡表

* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿；审校 母红)
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