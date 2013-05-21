全球外汇市场5月22主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)
5月21日(二)
2350 - 日本4月进出口与贸易收支
5月22日(三)
-- - 日本央行宣布货币政策决定
0030 - 澳洲5月消费者信心指数
-- - 英国央行副总裁宾恩发表讲话。
-- - 瑞士央行总裁乔丹讲话。
-- - 塞浦路斯央行总裁得梅特里亚德斯在一次会议上发言。
0800 - 欧元区3月经常帐
0830 - 英国4月公共部门净借款
0830 - 英国4月零售销售
1000 - 英国工业联盟(CBI)5月总工业订单差值
1100 - 美国5月17日当周抵押贷款市场指数
1330 - 美国副财长沃林在众议院政府与监管改革委员会作证
1400 - 美国4月成屋销售
1400 - 美联储主席贝南克在国会联合经济委员会就经济作证词陈述
1400 - 美国财长杰克卢在众议院金融服务委员会作证
1700 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话
1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布4月30日-5月1日会议的记录
2350 - 日本一周资本流动数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 徐文焰；审校 侯向明)