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亚洲 | 2013年 5月 22日 星期三 06:43 BJT

全球外汇市场5月22主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月21日(二)

2350 - 日本4月进出口与贸易收支

5月22日(三)

-- - 日本央行宣布货币政策决定

0030 - 澳洲5月消费者信心指数

-- - 英国央行副总裁宾恩发表讲话。

-- - 瑞士央行总裁乔丹讲话。

-- - 塞浦路斯央行总裁得梅特里亚德斯在一次会议上发言。

0800 - 欧元区3月经常帐

0830 - 英国4月公共部门净借款

0830 - 英国4月零售销售

1000 - 英国工业联盟(CBI)5月总工业订单差值

1100 - 美国5月17日当周抵押贷款市场指数

1330 - 美国副财长沃林在众议院政府与监管改革委员会作证

1400 - 美国4月成屋销售

1400 - 美联储主席贝南克在国会联合经济委员会就经济作证词陈述

1400 - 美国财长杰克卢在众议院金融服务委员会作证

1700 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话

1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布4月30日-5月1日会议的记录

2350 - 日本一周资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 侯向明)
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