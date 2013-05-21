加拿大股市：收高逾1%并触及近两个月高位，大盘呈现普涨

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月7日
路透香港4月7日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/5-10 新高教集团 2.8622 7.33-9.22 2.56-3.22 4/19 法国巴黎 3/28-31 国泰君安 10.4 164.7 15.84 4/11 国泰君安国际 、高盛、美银
路透多伦多5月21日 - 加拿大股市指标股指周二跳涨逾1%，触及将近两个月高点，多数板块均上扬。欧洲良好经济数据带来乐观情绪。
资源类股走强支撑大盘，因周一部分大宗商品价格走升。加拿大市场周一适逢公众假期休市。
多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 攀升129.38点或1.03%，收报12,742.43。盘中股指触及12,806.54，为3月22日以来高位。
10大类股中有八类周二均收高。包括矿业股在内的原材料类股跳涨1.6%，其中黄金生产商类股上扬3.3%。
能源股上升1.3%。权重最大的金融股也收高将近1.5%。(完)
路透香港4月7日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/5-10 新高教集团 2.8622 7.33-9.22 2.56-3.22 4/19 法国巴黎 3/28-31 国泰君安 10.4 164.7 15.84 4/11 国泰君安国际 、高盛、美银
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。