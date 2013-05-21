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市场报道 | 2013年 5月 22日 星期三 07:15 BJT

加拿大股市：收高逾1%并触及近两个月高位，大盘呈现普涨

路透多伦多5月21日 - 加拿大股市指标股指周二跳涨逾1%，触及将近两个月高点，多数板块均上扬。欧洲良好经济数据带来乐观情绪。

资源类股走强支撑大盘，因周一部分大宗商品价格走升。加拿大市场周一适逢公众假期休市。

多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 攀升129.38点或1.03%，收报12,742.43。盘中股指触及12,806.54，为3月22日以来高位。

10大类股中有八类周二均收高。包括矿业股在内的原材料类股跳涨1.6%，其中黄金生产商类股上扬3.3%。

能源股上升1.3%。权重最大的金融股也收高将近1.5%。(完)
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