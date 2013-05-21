金砖国家：5月21日股汇市收盘纵览

路透5月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月21日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 略微下滑0.02点，报1,048.13点。

中国股市：沪综指小幅收升，大盘高位震荡个股走势依然强劲。

香港股市：收低0.5%，脱离三个半月高位。

中国汇市：人民币收盘续涨，中间价和盘中均创新高或激发新一轮升值。

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印度股市：连续第二日下滑，触及一周收盘低点，因质疑海外买盘是否会保持强劲势头，打压最近表现不错的蓝筹股下跌。指标BSE指数 下跌0.56%或112.37点至20,111.61点，为5月14日以来最低收盘水准。NSE指数 收跌0.7%或42.80点至6,114.10点。

印度汇市：印度卢比跌至近六个月低点，因印度股市尾盘下跌，且大量民间企业存在进口相关需求。卢比兑美元 收报55.41/42，周一收盘价55.10/11。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,433.020点。MSCI明晟俄罗斯指数 收升1.1%至778.95点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 微升0.04%，报31.2380卢布，卢布兑欧元 跌0.14%，至40.3145卢布。

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巴西股市：连续第三日上涨，并触及关键阻力位。圣保罗交易所Bovespa指数 跳升1.01%，报56,265.32点。铁矿石厂商淡水河谷涨逾1%。

拉美汇市：巴西雷亚尔持稳，之前跌势吸引出口商卖出美元。

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南非股市：收在纪录高位，未受劳资关系紧张程度升级影响。劳资问题导致兰特跌至四年低点，提振矿业类股，因这类企业以兰特支付成本，而卖出产品却收取美元。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上扬2.07%，收在纪录高位37,302.58点。综合指数 收升1.79%，至41,815.36点。