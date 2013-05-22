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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 08:39 BJT

日本金融：经济财政大臣甘利明称日央行应与日债市场保持联系

路透东京5月22日 - 日本经济财政大臣甘利明周三表示，政府对财政改革需要保持坚定的立场，央行应该要和债市密切接触，好让收益率得到控制。

日本政府公债收益率最近几个交易日震荡走高，主要是因担心市场将会如何因应日本央行大举买进日债的动作。

“重要的是和市场对话，”甘利明在政府官员、学者和企业领袖的一场会议后对记者表示。“当前景变得不明朗时，就会开始不稳定的波动。”(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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