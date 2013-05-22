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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 09:24 BJT

国际油市：美国原油期货跌破96美元，此前汽油库存跳增

美国石油协会(API)公布上周原油库存增加逾50万桶，分析师预期为下降；此外汽油库存增加300万桶。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)两位官员周二压低了联储在下个月会议上将暗示准备缩小购债规模的可能性，打压了市场对于美联储有可能很快结束超宽松货币政策的臆测。

有报导称黎巴嫩真主党游击队参与了叙利亚境内的激烈战斗，使人警惕叙利亚内战可能波及邻国。

南苏丹周二表示，该国石油产量几乎减半，因对苏丹的原油出口出现新“问题”，怀疑苏丹关闭了一条跨境输油管线，这将是双方起摩擦的一个信号。(完)

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产油国官方售价英文原文 (翻译 戴素萍/郑茵; 审校 张涛/张荻)
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