港报财经评论：黄金“双失”故事改写--信报5月22日

黄金“双失”故事改写/习广思

欧美资金对中资股冷淡，导致中港股市再次沦为甜品。金融世界对中资股的热情已大不如前。环球股票基金一般跟着基准指数做事，以欧美日股为主，新兴市场为副。基金投资新兴市场多为提高额外回报，因为新兴市场股票较波动。曾经何时，在新兴市场最风光的日子，全球资金涌着进来，声言中港股市重要性日高，甚至开始取代日股。然而，如今看来，金融世界对中国经济关注有加，但对中资股的热情不复当年。投资者忐忑不安，一边贪婪，一边恐惧。高盛沽工行 套现，拖累中资金融股回软，港股逐日回升，相信公司抽水动作将愈来愈多。资本市场最大功能是集资，投资者套现、公司抽水是正常事。去年第四季有多家公司抽水，但市场依然有承接力。事实上，区内债市炽热，提供了大量资金，某程度上纾缓了上市公司抽水的压力；因此，投资者对抽水活动毋须过分担心。反之，基金股东套现，倒是吸纳机会。

恒指大涨后回吐，恒指昨天窄幅上落，收报23,366点，下跌126点，但沿着10天线上升的走势未变。大市全日成交额713亿港元，有近86亿港元属高盛配售工行上板，沽空比率回落至8.3%。内银股仍然是空军对象，浑水继续唱淡。近日中港股市气氛改善，一来憧憬资金重回，二来等待政策出台，三来强弱板块交替。虽然塘水滚塘鱼，大市难以突围，但又未见风险，为何怕入市？资金一边买弱，一边沽强。高息股、绩优股在高位震荡，中资电力股急跌，房托股回软。大摩首次发表报告评领汇 ，指领汇高基数效应，加上必需品销售增长空间有限，以及资产增值回报率逐步减少等因素，预期领汇未来盈利增长将出现倒退。而且，领汇今年股息率只有3.1厘，风险回报不吸引，市账率达到1.7倍，是现时香港及新加坡两地最贵的房托。简言之，领汇太贵，息率太低。

领汇的升势反映资金追逐安全高息股形势未变，无论领汇或其他房托，以至昨日急跌的强势股，在高位回落后，依然值得吸纳，例如华电福新 、中国电力 、中芯 、创科 等。强弱板块交替，资金炒作落后股，留意多家大行先后发表报告看好机械设备股。龙工 及三一国际 等弱股反弹。中国内地的基建项目有望逐步上马，这批股份有条件成为追落后对象。光伏股急涨，就如早前炒作风电股一样，市场在落后板块中觅食而已。(B02)

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美元充斥利好情绪/苏子

联储局主席贝南奇今天将发表证词演说；加上在最新的FOMC会议纪录及日本央行会议结果公布前夕，使不少汇市炒家均采取观望态度，故汇市亦陷入窄幅上落局面，部分投资者开始减持近期所建立的仓位，结果使上周表现强势的美元开始向下出现调整。不过，市场普遍相信美元下调的空间不会太多，当美元完成超买调整后将可回复升势。由于美国通胀压力不大，市场对美国的通胀预期亦没有转劣的迹象，这反映美国目前的经济复苏情况其实仍处于脆弱阶段，相信联储局应不大可能于本周有明确的收水声音出现，因为收水的条件理由暂时仍未充分，故美元于本周早段才开始的回落不会这么快便结束。

目前美元的强势主要建立在市场相信美国经济复苏步伐将会加快并有利联储局提早收水，而市场上绝大部分投资者也是主要基于此利好因素而入市买入美元；一些分析员亦指出，虽然美国的经济数据仍然好坏不一，但由于美国目前的就业及房地产市场的改善程度，应已足够令联储局提早收水，故今年美元的大方向只会是有升无跌，趁美元调整时采取低买策略肯定错不了。目前市场在看好美元的同时，却甚为看淡欧罗后市的走势，原因是欧洲央行本月初宣布减息后，同时承认欧罗区的经济情况仍然疲弱，这令市场相信欧洲央行可能会进一步放水，即货币政策与联储局完全相反，因此解释了为何本周美元虽然已开始向下作出调整，但欧罗兑美元却一直在悲观情绪下仍受制于1.28/1.293阻力区。

可以说，目前除日圆汇价外，欧罗是另一只最有理由被市场看淡的货币；汇价应可以轻易下破今年4月4日的1.2744低位并继续往下寻底。若然本周余下时间欧罗兑美元始终未能配合市场的悲观情绪破关而下，小心市况有变，汇价最终或能顺利向上突破1.29/1.293阻力区，从而带领美元正式向下作出更深的调整市；而欧罗兑美元可望在破位后重返1.30关口以上波动。(B09)