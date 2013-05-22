《独家新闻》英特尔新执行长祭出重整计划，创建“新设备”事业群

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透旧金山5月21日 - 英特尔 新执行长克兰尼克(Brian Krzanich)推出了全面重整计划，并创造一个新部门，旨在重新取回该公司在行动和半导体创新方面的领先地位。
一位不愿具名的知情消息人士表示，在克兰尼克上任数日后在内部公布的重整计划，将英特尔多数主要产品事业群直接置于其监督下，并将不断扩张的全球生产业务交由新总裁Renee James管理。
重整的细节大纲周一透过内部备忘发送给员工。公司消息人士向路透描述了相关内容，而重整细节周二也获得公司发言人士Chuck Mulloy的确认。相关调整立即生效。
克兰尼克上周正式接任执行长职务，并表示在其带领下，英特尔将更快回应客户需求，并更加专注在快速成长的智慧型手机和平板电脑市场。英特尔在这些市场落后于对手。
英特尔的主要产品事业群--包括个人电脑客户事业群、行动通讯和数据中心部门等，先前由英特尔架构(Intel Architecture)事业群主管Dadi Perlmutter管辖，现在则直接由克兰尼克监督。
先前担任软体部门主管的James，现在也将管理该公司日渐扩张的全球制造业务，同时领导企业策略和规划部门。原本软体部门主管的职务，则由Doug Fisher接任。
Mike Bell将领导英特尔新成立的“新设备”事业群。Mulloy指出，该事业群将专注于新兴产品趋势。
先前和Bell共同管理行动通讯事业群的Herman Eul，将全面负责管理该部门。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币