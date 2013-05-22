《独家新闻》前通用汽车高管Lutz与中国万向拟控股绿色汽车制造商Fisker--消息

Fisker、万向集团、VL Automotive和美国能源部没有立即对此作出评论。Henrik Fisker拒绝通过发言人置评。

万向集团和VL Automotive收购案的细节并不清楚，但Fisker的存亡与两者的利益均有关联。

万向收购了Fisker的锂电池供应商A123 Systems Inc，助其脱离破产。本周，一名法官批准了A123的破产计划，该公司更名为B456 Systems。

“我希望Fisker能够生存下去并取得成功，”Lutz于4月26日在Forbes.com的博客中写道。

研究机构Gradient Analytics的分析师Donn Vickrey说，任何振兴该公司的努力都将面临来自未来投资者、交易商和消费者方面的重重困难。(完) (编译 李春喜/侯向明; 审校 张荻)