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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 10:21 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国财政部400亿元人民币六个月期国库现金定存上午9：00-9：30招标
  港中旅集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和北京银行主承
  中国交建  20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和进出口行主承
  华泰证券 33亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，交行和招行等承销
  第一创业证券7亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AA),一创摩根证券主承
  广西柳工集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承
  天津物产国际能源发展公司2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，渤海银行主承
  天山水泥 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承                               
                                                                      
  中国铁路总公司200亿元五年期中期票据招标(主体评级AAA)，工商银行和中国银行主承
  亿利资源集团15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承
  上海大宁资产经营集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行和国开行主承
  湖南高速公路建设开发总公司39亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行和浦发银行主承
  河南国资控股运营公司5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承
  成都高新投资集团9亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和民生银行主承
  广东志高空调1.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，广发银行主承
  重庆城投集团24.7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和浦发银行主承                      
                                                                                                   
                                  
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  二、新债上市：
    
  国电电力 20亿元九个月期超短融011319004，票面利率3.8%
  光大证券 25亿元三个月期短融071310003，票面利率3.84%
  中金公司10亿元三个月期短融071309002，票面利率3.84%
  中国黄金集团15亿元一年期短融041360037，票面利率3.97%
  天瑞集团水泥公司5亿元一年期短融041362024，票面利率4.64%
  北京粮食集团4亿元一年期短融041369018，票面利率4.38%
  启东华虹电子3亿元一年期短融041351024，票面利率5.2%  
  华能集团40亿元一年期短融041353039，票面利率3.97%    
  天士力 3亿元一年期短融041356016，票面利率4.26%  
  金茂集团7.5亿元一年期短融041359041，票面利率4.25%
  江山股份 3.5亿元一年期短融041358046，票面利率4.7%   
  湖南富兴集团5亿元一年期短融041363007，票面利率5.5% 
  大连机床集团有限责任公司6亿元一年期短融041353037，票面利率5.10%    
  南京高精传动设备制造集团5亿元五年期中票1382262，票面利率6.2%
  鞍钢股份  40亿元三年期中票1382264，票面利率4.5%
  青岛啤酒集团10亿元五年期中票1382265，票面利率4.7%
  嘉兴高等级公路投资公司4亿元三年期中票1382266，票面利率5.03%
  飞乐音响 4亿元三年期中票1382263，票面利率5.1%
  南通市经济技术开发区8亿元七年期固息债1380195，票面利率5.8%
  江苏大丰海港控股集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380196，票面利率6.18%  
  海拉尔区城市基础设施8亿元七年期固息债1380197，票面利率6.2%
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  三、缴款： 
    
  国家开发银行50亿元三年期浮息（一年定存基准）金融债130223，发行价格100.01元
  国家开发银行50亿元五年期浮息（一年定存基准）金融债130224，发行价格98.60元
  国家开发银行50亿元七年期浮息（一年定存基准）金融债130225，发行价格99.90元 
  国家开发银行50亿元10年期浮息（一年定存基准）金融债130226，发行价格99.60元            
  南通市经济技术开发区8亿元七年期固息债1380195，票面利率为5.8%
  桐乡城市建设投资公司13亿元七年期固息债1380200，票面利率为6.1%
  重庆市城市建设投资集团22亿元七年期固息债1380201，票面利率为5.12%
  中国中冶  30亿元九个月期超短期融资券
  中国铝业  30亿元六个月期超短融
  花园集团5亿元一年期短融  
  江西高速公路投资集团30亿元一年期短期融资券
  中电投青铜峡能源铝业集团10亿元一年期短期融资券
  华电福新 15亿元一年期短期融资券
  衣念(上海)时装贸易公司2.5亿元一年期短期融资券
  江苏苏化集团4亿元三年期中票
  陕西重汽4亿元三年期中票       
  江苏交通控股15亿元七年期中期票据
  常州交通产业集团5亿元五年期中票  
  光明食品光集团20亿元三年期中票
  重庆保税港区开发管理公司15亿元五年期中票
  衣念(上海)时装贸易公司2.5亿元三年期中票
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  四、还本付息：
    
   中信证券  50亿元三个月期短融1390010到期兑付，票面利率3.65%    
   国泰君安证券30亿元三个月短融1390011到期兑付，票面利率3.68%
   农业发展银行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债090417付息，基本利差0.40%
   河北渤海投资集团10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180107付息，票面利率6.85%
   宜宾国有资产经营公司10亿元七年期固息债1180108付息，票面利率5.8%
   中国国际海运集装箱40亿元五年期中票1182167付息，票面利率5.23%
   杨凌现代农业开发集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280157付息 ，票面利率7.6%
   华电国际电力公司15亿元五年期中票1282164付息，票面利率4.72%
   红豆集团有限公司4亿元三年期中票1282165付息，票面利率4.97%
   福建漳龙实业公司4亿元五年期中票1282166付息，票面利率5.74%
   洛阳矿业集团5亿元三年期中票1282167付息，票面利率4.74%
   漳州市九龙江建设公司6亿元五年期中票1282168付息，票面利率5.74%
   现代威压汽车发动机6亿元三年期中票1282169付息，票面利率5.35% 
   山东省博兴中小企业4.5亿元三年期集合票据1283011付息，票面利率7.5%
   中国华能集团公司40亿元两个月期超短融011308002到期兑付，发行价格99.39元
   中国大唐集团公司50亿元三个月超短融011311001到期兑付，票面利率3.7% 
   鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)7亿元一年期短融041260026到期兑付，票面利率4.66% 
   江苏交通控股有限公司23亿元一年期短融041261021到期兑付，票面利率4.01%
   众业达 1亿元一年期短融041262017到期兑付，票面利率7.2%
   重庆渝涪高速公路有限公司4亿元一年期短融041267001到期兑付，票面利率6.8%    
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
  
  --在今年4月出台分类审核企业债发行政策后，中国国家发改委日前下发通知，将主要针对“从严审核类”和“
适当控制规模和节奏类”发债申请企业进行专项核查工作，旨在防范系统性和区域性风险。  
  --汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的5月初值数据续降至49.6，为七个
月来首度跌破荣枯线50。上月该终值为50.4。  
  --推进利率市场化是中国改革的必然方向。国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示，今年下半年或
最迟明年贷款利率下限或取消。  

  今日汇丰发布5月制造业PMI初值
  5/27国家统计局公布1-4月规模以上工业企业利润
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)  
                                                                                               
 
 (整理 吴芳；审校 曹巍浩)

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