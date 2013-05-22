更新版 1-新债招标：中国三期新债需求总体稳定，资金面略缓令一年金融债定位偏低

* 10年国债中标利率3.38%，接近预期

* 进出口行一年新债定位偏低，七年债符合预估

* 资金面略缓和，令短债需求回暖

* 配置需求仍在，流动性冲击或趋缓 (新增市场评论和更多背景)

路透上海5月22日 - 中国财政部和进出口银行周三招标发行的三期新债，两期中长品种定位与预期相近；而资金面略显缓和，则推动进出口行一年固息债定位稍低。

市场人士指出，尽管本周资金面波动对新债发行一度有所冲击，但当前机构配置需求并未明显减弱，一旦流动性转好，新债发行或将重回偏暖格局。

业内人士稍早透露，财政部上午招标发行的300亿元人民币10年期固息国债，中标利率为3.38%；略低于此前3.40%的市场预测均值，不过仍落在3.35%-3.44%的预测区间内。该期国债的边际中标利率为3.42%，首场投标倍数为1.71倍。

此外，进出口银行上午招标的至多100亿元一年固息债中标利率为3.20%，低于此前3.25%的预测均值；同时招标的至多200亿元七年期固息债中标利率为3.97%，接近3.96%的预测均值。两期债的投标倍数分别为2.74倍和1.48倍。

“一年的偏低一点，资金比前两天好些了，(短债)资金也敢往下砸了，”北京一银行交易员称。

今日招标国债为财政部今年第11期记账式附息国债，每半年付息，采用混合式招标方式，标的为利率。300亿元全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债5月23日开始计息，5月23日-5月27日进行分销，5月29日起上市交易。

**配置需求仍在**

上海一银行交易员则谈到，昨日国开行增发的五年浮息债的中标利差意外飙高，不过随后发行的七年和10年品种需求迅速恢复，而今日三期新债结果总体中性偏暖，亦再次表明配置需求的潜力仍有发掘空间，

国家开发银行 周二招标增发的四期定存基准浮息债(市场称为“F4”)，受资金面紧张影响，除七年品种外，中标利差均高于此前预期，其中五年期品种以高于二级市场30个基点(bp)的超高定位尤为引人关注。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.4253%；二级市场上，剩余期限约9.76年的固息国债130005券最新报价收益率 在3.43%/3.41%。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年期和七年期品种最新收益率分别报在3.2781%和3.9965%。

今日招标的两期债为进出口行今年第10期和第11期金融债。具体条款如下：