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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 16:24 BJT

表格：欧元区3月经季节调整经常帐盈余259亿欧元，2月盈余146亿欧元

以下为详细数据，单位为10亿欧元。除非说明，数据均为未经季节调整。

欧元区贸易/经常帐收支 3月 2月 12个月累计

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经常帐 24.8 11.5 (12.1) 149.5

贸易收支 23.9 12.0 (12.0) 127.0

劳务 5.7 6.2 (5.9) 91.5

净所得 5.9 7.5 (8.4) 37.7

净经常性转移 -10.7 -14.2 (-14.1) -106.8

资本帐 1.3 1.6 (1.6) 15.5

金融帐 -24.6 -19.0 (-18.1) -177.4

直接投资 -14.4 -2.4 (-1.7) -66.3

证券投资 8.3 -4.1 (-8.9) 162.3

直接及证券投资 -6.1 -6.5 (-10.6) 96.0

金融衍生品 2.8 5.9 (5.9) 26.3

其他投资 -23.5 -21.0 (-16.0) -287.8

储备资产 2.2 2.6 (2.6) -11.9

经季节调整经常帐 25.9 14.6 (16.3) 155.1

注:括号内为前值.(完)

(编译 田建华; 审校 张明钧)
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