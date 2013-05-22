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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 16:44 BJT

表格：英国4月公共部门净借款为80.35亿英镑，为纪录最高4月净借款

路透伦敦5月22日 - 英国国家统计局周三公布，

* 英国4月公共部门净借款为80.35亿英镑(预估为70亿英镑)，上年同期为净盈余为189.89亿英镑

* 英国4月公共部门盈余为107.59亿英镑，上年同期为盈余263.03亿英镑

详细数据如下（单位为10亿英镑，除特别说明外正数表示短差，负数表示盈余）：

2013年4月 2012年4月

公共部门净借款(PSNB) 8.035* -18.989

公共部门收支短差(PSNCR) -10.759 -26.303

* 为1993年1月开始编制该数据以来最高4月公共部门净借款。(完)

(编译 田建华; 审校 于春红)
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