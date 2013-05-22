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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 16:37 BJT

表格：英国4月零售销售较前月下滑下1.3%，降幅为2012年4月来最大

路透伦敦5月22日 - 英国统计局周三公布，

* 英国4月零售销售较前月下滑下1.3%，较上年同期增长0.5%(路透预估分别为持平和增长2.0%)

* 英国4月零售销售较前月降幅为2012年4月来最大

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 4月　 3月 (3月前值) 预估

较前月%(经季节调整) -1.3 -0.6 (-0.7) 持平

较上年同期% 0.5 -0.5 (-0.5) 2.0 (完)

(编译 田建华; 审校 张若琪)
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