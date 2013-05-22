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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 18:24 BJT

英国数据：5月总工业订单差值为负20，大致符合市场预期

“制造商仍乐观认为未来三个月需求将回升，尽管最近期望常常落空，”CBI经济主管Stephen Gifford称。

“随着订单改善及全球经济趋于平稳，看来制造商的状况也会改善。”

月度趋势 5月 4月 3月 2月 1月

总订单 -20 -25 -15 -14 -20

出口订单 -17 -21 -11 -20 -29

制成品库存 +13 +13 +14 +12 +15

产出预期 +18 +23 +22 +5 +8

国内价格预期 +4 +8 +5 +20 +21 (完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
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