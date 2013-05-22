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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 13:14 BJT

香港股市：开盘下跌，中国公用事业股走疲

路透香港5月22日 - 香港股市周三午后开始交易，开盘下跌，上午因暴雨警报而休市。中国电厂股价再次下跌。

恒生指数 开低0.1%至23,341.1点。恒生国企指数 亦开低0.1%。(完)
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