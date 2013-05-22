主要国家经济指标预测--5月23日****

路透5月23日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
5月23日(四)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 44.8 44.4
法国Markit服务业PMI 44.6 44.3
法国Markit综合PMI -- 44.3
0728 德国Markit制造业PMI 5月初值 48.5 48.1
德国Markit服务业PMI 50.0 49.6
德国Markit综合PMI -- 48.8
0758 欧元区Markit制造业PMI 5月初值 47.0 46.7
欧元区Markit服务业PMI 47.2 47.0
欧元区Markit综合PMI 47.2 46.9
0800 意大利零售销售(经季节调整/较前月) 3月 -- -0.20%
意大利零售销售(未经季节调整/较上年同期) -- -4.80%
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.3% +0.3%
英国国内生产总值(GDP)(较上年同期) +0.6% +0.6%
0900 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 4月 -- 顺差26.3
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月18日当周 34.5 36
美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.925
美国续请失业金人数(万人) 5月11日当周 300 300.9
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 51.8 52.1
1300 美国联邦住房金融局房价(较前月) 3月 -- +0.7%
1400 美国新屋销售年率(万户) 4月 42.5 41.7
1400 欧元区消费者信心指数 5月 负21.80 负22.30
1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 5月 -- 负5
2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 37
新西兰出口(亿新西兰元） -- 44.2
新西兰贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差7.18
新西兰贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差5.2
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
5月21日(二)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
2350 日本出口(较上年同期) 4月 +3.8% +5.9%
日本进口(较上年同期) +9.4% +6.7%
日本贸易收支(亿日圆) 逆差8,799 逆差6,211
5月22日(三)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
-- 日本央行利率决定 -- 不变 --
0030 澳洲消费者信心指数 5月 97.6 --
0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 3月 盈余259 --
欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 盈余248 --
0800 欧元区净投资(亿欧元) 3月 流出61 --
0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变- 5月 0-9-0 0-9-0
降息)
0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 4月 80.35 70
英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -107.59 --
0830 英国零售销售(较前月) 4月 -1.3% 持平
英国零售销售(较上年同期) +0.5% +2.0%
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 5月 负20 负19
1100 美国抵押贷款指数 5月17日当周 791.0 --
美国再融资指数 4,245.5 --
1230 加拿大零售销售(较前月) 3月 持平 +0.1%
1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 497 499
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 卖超8,044 --
外资投资日本股票(亿日圆) 买超7,160 --
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 李爽/李婷仪; 审校 王冠中)