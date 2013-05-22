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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 07:51 BJT

****主要国家经济指标预测--5月23日****

路透5月23日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：         
            
 5月23日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段       预估值        前值
 0658      法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)               5月初值         44.8        44.4
           法国Markit服务业PMI                                               44.6        44.3
           法国Markit综合PMI                                                   --        44.3
 0728      德国Markit制造业PMI                               5月初值         48.5        48.1
           德国Markit服务业PMI                                               50.0        49.6
           德国Markit综合PMI                                                   --        48.8
 0758      欧元区Markit制造业PMI                             5月初值         47.0        46.7
           欧元区Markit服务业PMI                                             47.2        47.0
           欧元区Markit综合PMI                                               47.2        46.9
 0800      意大利零售销售(经季节调整/较前月)                     3月           --      -0.20%
           意大利零售销售(未经季节调整/较上年同期)                             --      -4.80%
 0830      英国国内生产总值(GDP)(较前季)                第一季修正值        +0.3%       +0.3%
           英国国内生产总值(GDP)(较上年同期)                                +0.6%       +0.6%
 0900      意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元)                      4月           --    顺差26.3
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)                  5月18日当周         34.5          36
           美国初请失业金人数四周均值(万人)                                    --      33.925
           美国续请失业金人数(万人)                      5月11日当周          300       300.9
 1258      美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)               5月初值         51.8        52.1
 1300      美国联邦住房金融局房价(较前月)                        3月           --       +0.7%
 1400      美国新屋销售年率(万户)                                4月         42.5        41.7
 1400      欧元区消费者信心指数                                  5月      负21.80     负22.30
 1500      美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                      5月           --         负5
 2245      新西兰进口(亿新西兰元)                                4月           --          37
           新西兰出口(亿新西兰元）                                             --        44.2
           新西兰贸易收支(亿新西兰元)                                          --    顺差7.18
           新西兰贸易收支(亿新西兰元)                  截至4月的一年           --     逆差5.2
   
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
                
 5月21日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段         现值      预估值
 2350      日本出口(较上年同期)                                  4月        +3.8%       +5.9%
           日本进口(较上年同期)                                             +9.4%       +6.7%
           日本贸易收支(亿日圆)                                         逆差8,799   逆差6,211
         
 5月22日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段         现值      预估值
  --       日本央行利率决定                                       --         不变          --
 0030      澳洲消费者信心指数                                    5月         97.6          --
 0800      欧元区经季节调整经常帐(亿欧元)                        3月      盈余259          --
           欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)                               盈余248          --
 0800      欧元区净投资(亿欧元)                                  3月       流出61          --
 0830      英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-             5月        0-9-0       0-9-0
           降息)                                                                   
 0830      英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                      4月        80.35          70
           英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                            -107.59          --
 0830      英国零售销售(较前月)                                  4月        -1.3%        持平
           英国零售销售(较上年同期)                                         +0.5%       +2.0%
 1000      英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                       5月         负20        负19
 1100      美国抵押贷款指数                              5月17日当周        791.0          --
           美国再融资指数                                                 4,245.5          --
 1230      加拿大零售销售(较前月)                                3月         持平       +0.1%
 1400      美国成屋销售年率(万户)                                4月          497         499
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                             前周    卖超8,044          --
           外资投资日本股票(亿日圆)                                     买超7,160          --
    
      (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 李爽/李婷仪; 审校 王冠中)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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