专栏节选：韩国没有那么可怕！--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月23日出版的当期「老谢开讲」专栏) 每一次听到韩国，或者是谈到三星，我们总是像泄了气的皮球，自惭形秽，总是觉得我们样样不如韩国。

从去年韩国跻身「二○｜五○俱乐部」，成为全世界第七个人均所得超过二万美元、人口五千万人的国家，韩国宣示进入全球强国之列。再看到三星打败苹果、诺基亚，成为全球手机及智慧型手机的龙头大厂，三星市值打败日本丰田，成为全亚洲最大的ＩＴ企业。今年「三星灭台计画」响彻云霄，更加深了台湾人的「恐韩」心态。

**台湾大企业的实力并没有差韩国很多**

台湾好像样样不如韩国，看了让我们很泄气又心急。

最近看到外电报导，日本丰田市值超越三星，称霸全亚洲，引来了我的注意，我开始比较台、日、韩前三十大市值企业内涵，结果有了意外的发现：台湾大企业的实力并没有差韩国很多，其实除了韩国市值第一大的三星，市值比台湾市值最大的台积电多出一倍外，韩国市值前三十大的企业与台湾对比，只能算是「略胜台湾」。

缩小范围来看，韩国前十五大市值企业（以亿美元为单位）分别是三星一九八七．八亿美元，第二大的现代汽车三八六．三亿美元，浦项二五一．二亿美元，现代Mobis二三五．六亿美元，起亚一九八．一亿美元。换句话说，韩国前五大市值企业，有三家是汽车大厂，剩下是三星及钢铁业的浦项。

往后排是三星生命一九二．四亿美元，海力士一八六．七亿美元，南韩电力一七五．二亿美元，新韩金融一六六．六亿美元，ＬＧ化学一六三．一亿美元，鲜京电信一五二．五亿美元，现代重工一三九．四亿美元，ＮＨＮ企业一三五．七亿美元，ＫＢ金融集团一二七．六亿美元及ＳＫ创新一二六．六亿美元。前十五名的企业，有大家熟悉的海力士及ＬＧ化学。

回头看台湾企业市值前十五名，台积电市值九九七．七亿美元，对照三星的近二千亿美元，台积电市值只有三星一半。在台湾，台积电已是台湾企业市值的霸主，台积电市值遥遥领先其他企业，韩国的三星与第二名的现代汽车差距也很大。我们感觉韩国的企业很大，那是对三星的印象，过去我们常并称三星与ＬＧ，但ＬＧ集团与三星差距很大。

韩国的ＬＧ集团在前二十大企业有四席，名次最前面的是ＬＧ化学，然后是ＬＧ电子，以一二六．一亿美元排名十六，ＬＧ集团则以一○七．八亿美元居十七，台湾最熟悉的ＬＧ显示器则以九十八．九亿美元排行第十九。四家排名韩国前二十大企业的ＬＧ集团市值加起来是四九五．九亿美元，仍然与三星差很大。也就是说，韩国第二大的ＬＧ四家大企业加起来，也只有三星的四分之一。

台湾市值第二大的是鸿海的三三○．三亿美元，对上韩国第二大的现代汽车市值三八六．三亿美元，算是小输。

市值第三大的台塑石化二六五．四亿美元，则略胜韩国第三大的浦项钢铁。市值第四大的中华电信则赢过韩国第四大的现代Mobis，第五名的起亚则稍胜台湾的联发科，往后排名都是韩国的企业小胜台湾，像第六大的南亚输给三星生命，第七大的台塑输给海力士，第八大的国泰金小输南韩电力，第九大的台化略输新韩金融，第十名的中钢也输给ＬＧ化学。

从产业对产业来看，在ＩＴ产业的领域，韩国的大完全集中在三星的身上，ＬＧ电子市值与台湾大哥大差不多。若从产业对产业来看，韩国最大钢铁厂浦项市值排第三，台湾的中钢是第十名，比较有趣的是台湾的金融业。

**台、韩的金融业实力应在伯仲之间**

从一九九○年台湾的金融业走过大狂潮后，台湾的金融股股价惨跌，市值都大幅缩水。但在经过金控整合的拼图中，国泰金与富邦金胜出，国泰金市值一四六．五亿美元，进入第八大，富邦金也以一三二．六亿美元市值排行第十一。国泰金与富邦金是台湾的金控前两大巨人，韩国的金融业经历过九七年亚洲金融风暴的洗礼，实力也大大受损。

在排行榜上，新韩金融以一六六．六亿美元排第九，但市值仍略胜国泰金一筹，第二大的ＫＢ金融集团则以一二七．六亿美元排行第十四，小输富邦金。第三大的Worri金融集团市值八十四．四亿美元，还小输台湾的兆丰金控一些。如果从金融对金融的角度来看，台湾与韩国的金融业实力应在伯仲之间。

比较大的差别在汽车业，台湾的汽车业都不大，像裕隆汽车市值新台币八一一亿元，和泰汽车新台币一六六五亿元，约五十五．五亿美元，但比起韩国前三大汽车厂都是小巫见大巫。韩国市值前五大企业，汽车业拿下三席。韩国汽车业声势最强大的时候，气势直逼日本，但是这次日圆大贬值，韩国压力最大的产业就是汽车业。

日圆贬值前与贬值后，日本与韩国汽车业开始出现巨大变化。

在安倍上台前，韩国的汽车业曾有一段美好的光景，现代汽车在去年中股价一度大涨到二十七．二五万韩元，市值最高达五三九亿美元；而当时，丰田正惨遭日圆升值到七十七．一六日圆的煎熬，股价最低跌到二七九五日圆，市值最低八○七亿美元，日本最大汽车厂与韩国最大汽车厂市值相差只有二六八亿美元。

当时韩国三大汽车厂军容壮盛，现代Mobis股价涨到三十二．五万韩元，市值冲高到二八三亿美元，起亚最高涨到八四八○○韩元，市值一度达三○七亿美元。在去年上半年，日圆大贬值之前，韩国三大汽车厂总市值高达一一二九亿美元，几乎是与日本丰田、本田及日产不相上下。

**韩国汽车厂正面临强大威胁**

但是这半年日圆急贬立刻对日、韩汽车业产生巨大变化。日本汽车厂挟日圆贬值的优势，股价扶摇直上，像丰田汽车股价从二七九五日圆大涨到六六三○日圆，市值拉升到二一七四．七亿美元，稳居日本企业最大市值的宝座；本田技研股价从二二九四日圆涨到四二八五日圆，市值到达七三八．一亿美元，成为日本第三大市值企业；而日产则从六三九日圆涨到一二四五日圆，市值达五一一．二亿美元，跻身为日本第十大市值企业。

日产最惨的时候，市值跌到二八一亿美元，与现代Mobis一样。而本田市值最低跌到只剩四○五亿美元，比现代汽车还小。但是，这半年日圆急贬，日本三大汽车厂又活过来，日本三大汽车厂市值全都抢进前十大，且第十大市值企业日产，市值超越现代汽车很多。现代汽车在去年上半年市值一度快追上丰田汽车，如今只剩下丰田的一七．七％。从日本及韩国汽车业市值的变化，大家就可理解汇率对一个国家产业影响有多么巨大。

韩国的汽车厂除了承受日圆贬值的压力外，韩国加入ＦＴＡ（自由贸易协定）后的贸易开放，更是大大冲击汽车产业。记得好几年前，我带领考察团参访韩国企业，当时我们车子在首尔市区穿梭，却看不到外国进口车，韩国街头都是现代或起亚的汽车，这在全世界是很不寻常的景象。韩国保护本土汽车业，外国的汽车几乎无法打进韩国市场。

但是韩国加入ＦＴＡ，进口车关税减半，也造成欧洲双Ｂ的豪华车种价格大幅下降，甚至已低于起亚同一车型的价格，这使得向来偏爱国产车的韩国民众开始变心。根据韩国产业集团统计，外国豪华汽车品牌在过去两年市占率从二八％上升到四一％。韩国民众购车心态转变，让韩国成为双Ｂ与奥迪等欧洲车系锁定的新成长潜力市场。获利主要靠国内市场支撑的韩国汽车厂面临大军压境，正遭逢强大威胁。

另一个则是来自美国的压力，美韩ＦＴＡ正好届满一周年。去年美国车外销到韩国暴增五一％到二．二六万辆，但同时期韩国车输美却达七○．四七万辆，过去一年，韩国对美国贸易顺差扩大，美国压力也跟着来了，美国要求更加开放汽车市场，对韩国汽车业的压力更大了。

上一期我在《今周刊》提到，一九八五年《广场协议》后，日圆升值二十几年，日圆升过头让日本丧失竞争力，也让日本进入失落的年代。日本失落，也把机会让给了中国与韩国。三星的崛起与索尼的坠落就是强烈写照。现在日圆贬值，日本准备把过去二十几年失落的竞争力找回来，中国与韩国将承受较大的压力。

除了丰田市值超过三星之外，今年以来，日经指数从一○三九五．一八点快速上涨到一五三八八．三七点，今年大涨四八％。反而韩国股市从一九九七．○五点跌到一九八一．○九点，韩国股市今年仍然是跌势，日股表现当然压倒韩国，而这与日圆极度贬值有关。

**今年韩国ＧＤＰ成长被日本追过**

去年底日圆兑美元是八十六．七三，如今贬到一○三．三一，日圆贬了一九．一％，韩元则从一○六四．四贬值到一一一三．二五，韩元贬值四．六％，韩元过去靠着日圆极度升值而崛起，今年日圆贬值，慢慢让韩国逐渐失去原有竞争力。今年最立竿见影的，是日本今年ＧＤＰ成长，可能是九七年亚洲金融风暴后首度超过韩国。

日本刚公布一三年首季的ＧＤＰ（国内生产毛额）年化成长率达三．五％，季成长○．九％，韩国首季ＧＤＰ季成长○．九％，年成长一．五％，略逊日本。但韩国今年四度下修ＧＤＰ，今年目标值一度降到二．三％。为了力挽经济狂澜，韩国祭出一五四亿美元的振兴经济计画，并降息一码，今年成长目标值是二．六％，而日本今年可能达二．九％。今年韩国ＧＤＰ成长被日本追过，可能是十五年来所仅见。

经济表现也决定两国领导人的声望。日本安倍射出三枝箭，个人民调支持度达七六％，超过○一年小泉纯一郎民气最高的时候；反而是朴槿惠受到经济表现拖累，民调支持度从五六％急挫到四四％。

目前全亚洲民调支持度最低的领导人是马总统的一三％，民调一直低落，与台湾经济表现不佳有关。

事实上，从○八年金融海啸以来，各国莫不奋力救经济，像美国联准会主席柏南克一直不停地ＱＥ（量化宽松货币政策），这种印钞票救经济的「气派」，历史上从未见过。柏南克这招印钞票，后来成为各国救经济的显学，现在已经没有人说印钞票会制造通膨了。

这次安倍一口气让日圆贬三成，传统经济学派一定期期以为不可，因为这会伤害日本进口，物价上涨对日本民众不利。但是，才过半年，安倍这招日圆贬值救经济，居然创造了罕见的效果。

全世界救经济无不放手一搏，反观马总统右手出拳救经济，左手又用一个公平正义把右手拉回来，像证所税诉求公平正义，最后是沦为小公平、小正义，牺牲了大公平、大正义。现在要造市，希望拿掉八五○○点天险，把股市成交量找回来，但却又留了一个尾巴，对造市最有功的大户增加课税。全世界在博弈市场大展拳脚，台湾却只能通过《离岛条例》，用很多规范把手脚绑起来。过去我们「恐韩」已有一阵子，未来这几年日本醒过来，应该是台湾发挥竞争力的时候了。韩国的产业，除了三星外，没有想像中那么厉害。台湾的企业应该昂首，直接面对韩国的竞争！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.