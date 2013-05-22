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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 15:45 BJT

日本央行：总裁黑田东彦称，将灵活调整市场操作以应对债市波动

路透东京5月22日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，央行将密切关注公债市场走势，并在公债购买措施与市场操作中弹性应对。

黑田东彦指出，他并未预期日债收益率会急升，近日日债收益率上扬，并未对日本经济造成重大影响。

黑田东彦重申央行买债承诺，一年将买进约50兆(万亿)日圆公债，藉以在两年内达到通胀率2%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
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