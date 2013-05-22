专栏节选：电子投票有效强化公司治理--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月23日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 台湾在过去飞跃成长的年代，台股因景气好而上涨，所有个股也都雨露均沾。即使后来强劲成长的时代远去，但台股还是持续上涨，因为前一波成长所创造出来的流动性，仍能带动股价更上层楼；但个股还是会受惠，只是涨幅开始出现分歧。

然而，这些日子以来，台湾既没有亮眼的总体经济表现，也无充沛的流动性可以刺激股价上扬；个别公司股价想要有所表现，就得努力创造更高的股东价值，以及不同形态的企业价值；像是更多的专利产品、品牌或通路，或是较佳的管理品质、更好的公司治理。

更多的专利产品和通路，可以让公司拥有更高的议价能力，赚取更高的利润；较佳的管理，则能让公司未来朝向更多的专利产品和通路发展；至于良好的公司治理，意味着公司能吸引、保留和监督适任的管理团队。一家公司未来若要创造更高的价值，并且持续成长，以上三大要素都得发挥到最适切的程度。良好的公司治理可让股东自由提名及推举董事会成员，去监督管理阶层；股东投票影响力，应与其掌控的股权维持一定比率。在极端案例中，这可能让恶意购并有机可趁，然而这也是对不适任和反应迟缓的管理阶层的终极惩罚。

然而，台湾主管机关对恶意购并的态度并不友善，不论理由有多正当，政府总是倾向支持现任管理阶层。由于台湾独特的政治情势，稳定重于一切的心态是可以被理解；但盲目支持在位却不适任的管理团队，只会让成长放缓的经营环境日趋恶化，正如目前台湾面临的困境。所幸，政府也有心采取更多促进公司治理的手段，例如电子投票制度可以防止管理阶层操控投票结果。

由此衍生出一个有趣的现象，即国际机构法人中，那些积极挑选个股买进和卖出的「积极管理人」，在股东大会的投票态度反而相对消极；他们会交代保管银行避开投票。如果他们不喜欢管理阶层，直接卖掉持股就是了，不会期待公司冗长的改善时程。

相对地，那些基于指数权重而买进持有个股的「被动管理人」，在公司治理领域反而十分积极；他们会出席投票，对管理阶层作为也不一定买帐。因为这些被动式管理基金就算不喜欢管理阶层，也不能任意出脱持股，因此必须更积极参与公司决策，要么换掉经理人，要么迫使经理人更改管理作风。而台湾上市公司的最大外资股东，几乎都是被动管理式基金。

引进股东大会电子投票制度后，许多公司派可能会惊觉，他们不能再像过往般操弄投票结果。随着积极型股东带给公司内部的压力和威胁，或许台湾上市公司的平均股东权益报酬率将开始明显改善，整个经济可望随之提升，这是过去缓慢成长年代不容易发生的改变。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.