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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 15:32 BJT

《日本央行焦点》尽管公债震荡央行仍维持政策不变，并上调经济评估

日本央行希望藉由狂买日债来让日本投资者撤离避险债市，进入股市等高风险资产，同时希望激励银行放贷，而不是把资金停放在债市。但事实证明要控制公债收益率(殖利率)呈现温和上涨有困难。

日股升至五年半高点，加之企业信心改善，说明安倍的景气刺激政策使人们信心增强。

日本央行官员称，他们接受反映经济复苏前景和未来通胀的长期利率自然上升。

公债价格的跌速及其巨大波动，包括指标10年期公债收益率创下至少自2003年以来的最大三日涨幅，令一些央行官员感到不安。但这不足以让央行在为期两日的会议上作出政策调整。

路透访问的市场人士预计，日债波动将有所缓解。预估中值显示，10年期公债收益率本周末时料为0.800%。

上周日本央行提出将向东京货币市场挹注2.8万亿(兆)日圆资金，以试图缓和公债收益率的蹿升之势，规模将是单日通常供应量的三倍多。

消息人士称，如果债市持续动荡，日本央行可能会考虑增加现今每月7.5万亿日圆的公债购买规模，直到公债价格企稳。

日本第一季经济成长年率为3.5%，创下一年来的最快增速，这为安倍的积极刺激政策正在开始见效提供了更多佐证。

不过取得的成果仍是暂时性的。安倍经济学在周三受创，因4月出口增长逊于预期，而能源进口成本上涨带动进口激增，使贸易逆差达到该月有史以来的最大规模。

若公债收益率持续大涨，将损及企业资本支出，还会导致日本庞大债务的融资成本增长，从而冲击其本已脆弱不堪的财政。

日本央行周三表示，“非制造业的企业固定投资持续保有活力，整体而言似乎已不再趋弱。”(完) (编译 李婷仪/李春喜/洪曦/王翔琼; 审校 张明钧/许娜/隋芬)
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