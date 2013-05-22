《日本央行焦点》尽管公债震荡央行仍维持政策不变，并上调经济评估

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
日本央行希望藉由狂买日债来让日本投资者撤离避险债市，进入股市等高风险资产，同时希望激励银行放贷，而不是把资金停放在债市。但事实证明要控制公债收益率(殖利率)呈现温和上涨有困难。
日股升至五年半高点，加之企业信心改善，说明安倍的景气刺激政策使人们信心增强。
日本央行官员称，他们接受反映经济复苏前景和未来通胀的长期利率自然上升。
公债价格的跌速及其巨大波动，包括指标10年期公债收益率创下至少自2003年以来的最大三日涨幅，令一些央行官员感到不安。但这不足以让央行在为期两日的会议上作出政策调整。
路透访问的市场人士预计，日债波动将有所缓解。预估中值显示，10年期公债收益率本周末时料为0.800%。
上周日本央行提出将向东京货币市场挹注2.8万亿(兆)日圆资金，以试图缓和公债收益率的蹿升之势，规模将是单日通常供应量的三倍多。
消息人士称，如果债市持续动荡，日本央行可能会考虑增加现今每月7.5万亿日圆的公债购买规模，直到公债价格企稳。
日本第一季经济成长年率为3.5%，创下一年来的最快增速，这为安倍的积极刺激政策正在开始见效提供了更多佐证。
不过取得的成果仍是暂时性的。安倍经济学在周三受创，因4月出口增长逊于预期，而能源进口成本上涨带动进口激增，使贸易逆差达到该月有史以来的最大规模。
若公债收益率持续大涨，将损及企业资本支出，还会导致日本庞大债务的融资成本增长，从而冲击其本已脆弱不堪的财政。
日本央行周三表示，“非制造业的企业固定投资持续保有活力，整体而言似乎已不再趋弱。”(完) (编译 李婷仪/李春喜/洪曦/王翔琼; 审校 张明钧/许娜/隋芬)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币