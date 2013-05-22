中国债市：利率互换略降，受资金面稍好转七天回购大跌牵引

路透北京5月22日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三略降，幅度仅约1个基点(bp)，受 资金面紧势稍缓七天回购大跌牵引。交易员表示，虽然当前流动性现转好苗头，但对月末前的情况心存忌惮， 预计IRS短端多少还将随资金变化而波动。 此外，交易人士还关注明日出炉的经济先行指标--5月汇丰中国制造业PMI初值的情况。 “今年下来0.5-1个基点吧，不明显，一年差不多就在3.2750%，五年大概3.5050%。”北京一银行交易员 称。 他进一步表示，连续数日的资金面紧张出现改观迹象，这也推动今天IRS稍回落。不过缴税因素还没完全 度过，对月末前资金面仍存忌惮。“虽然下周公开市场还是有一定量的到期，但是预计资金价格不会明显下行 。” 上海一银行交易员预计，如果月内资金面不现超预期大幅波动，IRS短端或在3.23%-3.29%的区间内震荡。 中国银行间市场周三流动性紧张局面较上日稍有缓和，回购质押式 中，隔夜加权利率几近 持稳，而七天期大幅下行，二者点差由日前的逾百个基点(bp)，缩窄至不足60个bp。 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报28天正回购，14天逆回购以及三个 月期央票需求。 据路透统计，下周公开市场将有580亿元人民币正回购到期，同期无央票到期 。 以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比): 三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周三 3.2550/3.3600 3.2313/3.3100 3.3175/3.3975 3.4600/3.5450 3.4870/3.6890 周二 3.2650/3.3670 3.2380/3.3200 3.3280/3.4080 3.4680/3.5550 3.4800/3.7225 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0100/-0.0070 -0.0067/-0.0100 -0.0105/-0.0105 -0.0080/-0.0100 +0.0070/-0.0335 注: 以上数据均为按季度计算报价。 利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将 其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及 债务本金的交换。 中国外汇交易中心统计数据显示，2013年4月人民币IRS成交的名义本金总额为2,385.99亿元人民币，较3 月的2,697.69亿元降逾一成。(完) (发稿 康熙泽/吴芳; 审校 林高丽)