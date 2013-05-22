中国股市：沪综指微幅收跌终止五连涨，大盘维持震荡整理

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京5月22日 - 中国股市沪综指周三震荡微幅收跌，终止此前五连涨走势。前期大涨的深市创业板出现技术性调整，但水泥白酒等板块表现相对较好。分析师表示，市场能否形成趋势性风格转换仍有待观察，短线大盘震荡整固后依然向上概率较大。
沪综指 收报2,302.403点，跌2.711点或0.12%，昨日该股指刷新近两个月高位。上海A股今日成交额为1,150亿元人民币，上日为1,128亿元。
华西证券分析师毛胜表示，小盘股整体上涨时间较长，估值风险较大，因而短期有技术调整需求，但尚不能判断市场会否形成趋势性的风格切换。大盘短期仍将震荡整固，之后向上可能性更大。
“小盘股票代表未来经济结构调整方向，长期看好。另外，目前整体市场情绪偏乐观，主席亲自参与改革方案起草令市场对经济改革抱有良好预期，亦支持投资者情绪提振。” 他并分析称。
福建水泥 收报涨停至7.50元，深市创业板个股欣旺达 则跌停，报17.60元。
沪深300指数 收高0.12%，报2,618.034点。沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,600.8点，涨0.09%，成交712,747手。(完) (发稿 尹媛婷; 审校 曾祥进)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币