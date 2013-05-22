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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 20:35 BJT

表格：加拿大3月零售销售较前月持平，2月修正后为增0.7%

路透5月22日 - 加拿大统计局周三公布，加拿大3月零售销售较前月持平，2月修正后为增0.7%(前值为增长0.8%)。

(百分比变动) 3月 3月 2月(修正值) 2月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 0.0 +1.1 +0.7 +0.8

扣除汽车/零部件 -0.2 +1.0 +0.7 +0.7

注：数据经过季节性调整。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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