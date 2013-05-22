路透基点：阿里巴巴80亿美元贷款金融条款浮现--RLPC

路透香港5月22日 - 汤森路透旗下基点报道，阿里巴巴80亿美元贷款的金融条款公布，包括规定总杠杆比率最高为三倍和利息保障倍数最低为四倍。

与此同时，境内贷款规模也限制在约95亿人民币，或相当于15亿美元。

上周五协议条款已经发出；昨日一银行会议举行后，资料备忘录亦出炉。

一如稍早报道，80亿美元融资分成三部分：25亿美元三年期定期贷款、15亿美元三年期循环信贷和40亿美元五年期定期贷款。循环信贷部分不采用银团贷款方式。

三年期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点；五年期贷款利率为加码275个基点。

银行受邀按比例以三种档次承贷三年期和五年期贷款，级别分为2亿美元、3亿美元和5亿美元。三个级别的综合收益分别为314个基点、307个基点和300个基点。

综合收益的计算是基于贷款年限，混合贷的平均年限为2.83年，三年期和五年期贷款的年限为4.11年。

承贷5亿美元的银行获得牵头行和簿记行头衔，三年期和五年期部分的费用各为150个基点和225个基点。承贷3亿美元的银行获得高级主办行头衔，费用各为125个基点和200个基点。承贷2亿美元的银行获得主办行头衔，费用各为100个基点和175个基点。

此前报导的九家牵头行--澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通、瑞穗实业银行和摩根士丹利，平均包销了这项80亿美元融资，并于4月30日签署了协议。预计在今日提款。

回复日期截止到6月7日。

贷款资金将用于为去年的40亿美元贷款再融资，其余用作一般企业用途。阿里巴巴透过新的融通为已有的贷款融资，以便摆脱贷款不超过40亿美元的财务条件限制。

阿里巴巴去年完成共40亿美元的数笔贷款，包括一笔由八家银行在7月签约的四年期10亿美元贷款，加上6月时签约的另外三笔各10亿美元贷款。7月贷款的八家签约银行包括：澳新银行、巴克莱、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、瑞穗实业银行、摩根士丹利。

其他三笔在6月签约的贷款，包括两笔与中国国家开发银行的双边贷款，分别为三年期及四年期，以及一笔由19家银行提供的三年期10亿美元贷款。该笔由19家银行提供的三年期融资是一项30亿美元双档贷款案的一部分，其中包含一笔20亿美元过桥贷款，这笔过桥贷款之后由国开行的双边贷款取代。

19家银行的三年期10亿美元贷款最高先付费用为300个基点，而12个月期的20亿美元过桥贷款先付费用为175个基点。两笔贷款的综合利率为较Libor加码460个基点，混合平均年限为约1.5年，综合收益是604.67个基点。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)