版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 15:45 BJT

日本经济：内阁官房长官菅义伟希望央行尽快实现2%的通胀目标

路透东京5月22日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，政府希望央行继续致力于快速终结15年之久的通缩困局。

“日本央行已决定尽可能快地实现2%的通胀目标。我们预计央行将持续稳步朝着实现其所决定的事宜迈进，”菅义伟在日本央行会后的例行新闻发布会上表示。此前日本央行决定维持政策不变。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐