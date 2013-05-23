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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 09:35 BJT

中国债市：六个月期国库现金定存中标利率为4.80%--业内人士

路透上海5月23日 - 业内人士周四透露，中国财政部与央行今日进行的400亿元人民币六个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为4.80%。

今日进行的国库现金定存为今年第二期，起息日5月23日，到期日为11月21日。

财政部与央行4月23日进行了今年首期400亿元国库现金定存招标，期限六个月，中标利率为4.50%。

今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50% 二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80% -------------------------------------------------------

800

去年财政部共进行了14期国库现金定期存款招标，期限包括三、六及九个月，总额6,900亿元；2011年和2010年的操作量分别为4,500亿元和4,000亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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